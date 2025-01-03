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В Приднестровье остановили все предприятия из-за отсутствия энергоресурсов

В Приднестровье остановили все предприятия из-за отсутствия энергоресурсов

Все промышленные предприятия Приднестровья прекратили работу из-за отсутствия энергоресурсов, заявил первый заместитель председателя правительства — министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Сергей Оболоник, слова которого приводит Telegram-канал информационного агентства Новости Приднестровья.

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