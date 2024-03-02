ВСУ потеряли до 410 военнослужащих на донецком направлении

Подразделения Южной группировки российских войск улучшили положение по переднему краю донецкого направления, украинская армия в результате поражающих ударов Вооруженных сил (ВС) РФ потеряла до 410 бойцов на этом направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии