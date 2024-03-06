Как снизить количество ДТП и смертности на дорогах

Снижение аварийности на дорогах – это задача не только государства, но и каждого человека. Соблюдая правила дорожного движения, использование средств защиты и обучая других безопасному поведению на дорогах, мы можем снизить количество ДТП и сохранить жизни людей.
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