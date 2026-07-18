Умер классик русского телевидения Сергей Шолохов

Скончался советский и российский журналист, ведущий телепрограммы "Пятое колесо" Сергей Шолохов.В возрасте 67 лет ушёл из жизни известный советский и российский журналист, классик русского телевидения Сергей Шолохов.
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