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Новости Брянска

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Брянский суд оставил приговор студенту за насилие над полицейским без изменений

Брянский суд оставил приговор студенту за насилие над полицейским без изменений

Студент техникума, ударивший полицейского ногой и сломавший ему палец, пытался оспорить приговор, но апелляция оставила наказание в виде 1,5 лет условно без изменений.

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