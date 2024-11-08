Представлен Samsung W25, который во многом лучше Galaxy Z Fold6: складку показали вживую

Samsung официально представила Samsung W25, подтвердив характеристики, цену и сроки выхода. Напомним, новая модель южнокорейского технологического гиганта W25 очень похожа на Galaxy Z Fold6, но она отличается некоторыми улучшениями.
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