Остекление домов повреждено в подмосковном Чехове из-за атаки украинского БПЛА

По данным Минобороны, за ночь над Россией было уничтожено 107 дроновПосле попытки атаки украинского беспилотника повреждено остекление в двух домах подмосковного села Стремилово, сообщил глава Чеховского муниципального округа Михаил Собакин.
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