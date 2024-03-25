Yle: отток жителей ухудшает ситуацию на границе Финляндии и России

Опустение населённых пунктов, которые находятся у границы Финляндии с Россией, усугубляет ситуацию в приграничье, потому что местные жители ранее значительно помогали силам безопасности, имея возможность сообщать о нарушениях, пишет Yle.
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