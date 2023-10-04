Губернатор Богомаз: Климово разминировали после обстрела кассетными снарядами

Специалисты разминировали поселок Климово, который обстреляли кассетными боеприпасами. Повреждения получили более 50 домов и хозяйственных построек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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