В Смоленске суд вынес приговор местному жителю за нарколабораторию на дому

Помимо срока в тюрьме, «Пабло Эскобар» получил внушительный штраф Смоленский областной суд вынес приговор 47-летнему смолянину, который организовал в своей хозпостройке лабораторию по производству наркотических веществ.
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