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Япония готовится в декабре начать вакцинацию населения от коронавируса третьей дозой

Япония готовится в декабре начать вакцинацию населения от коронавируса третьей дозой

Правительство Японии объявило о подготовке к тому, чтобы уже в декабре текущего года начать вакцинацию жителей страны третьей дозой препарата от COVID-19.

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