"I’m 53 years old and have tried a dozen and one masks, under-eye masks, and these by far are AMAZING!! " — one reviewer, who tried this collagen under-eye gel and immediately noticed her bags were gone.
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