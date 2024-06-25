В Корнеллском университете выяснили, что происходит с мозгом во время менопаузы

Менопауза — это последняя в жизни женщины менструация и весь период после нее. Чаще всего менопауза приходится на 50-55 лет, однако многое зависит от наследственности, сопутствующих заболеваний и образа жизни.
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