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Пётр Толстой не сдержал эмоций, увидев надпись в книжных магазинах над Пушкиным и Достоевским: "Это что такое?"

Пётр Толстой не сдержал эмоций, увидев надпись в книжных магазинах над Пушкиным и Достоевским: "Это что такое?"

Депутат Госдумы Пётр Толстой рассказал о том, как посетил одни из московских книжных магазинов. Не сдержав эмоций, рассказал, какие именно надписи на полках, где стоят Пушкин и Достоевский, вызвали неоднозначные эмоции: "Это что такое?" Во время эфира на Радио "Комсомольская правда" депутат Госдумы Пётр Толстой, не сдержав эмоций, рассказал о своём недавнем походе в книжный магазин и что вызвало его возмущение: "В Москве полки, где стоят Пушкин, Достоевский, Куприн, и сверху написано: "книги российских писателей".

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Комментарии
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Александр Зиборов
Извините, Ирина, это не мы стесняемся, а нас замордовали, запугали, не дают ничего ни сказать, ни сделать...
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8 час.
epobedimski
А ашот понимает разницу между &quot;русский&quot; и &quot;российский?&quot; Он же ашот!
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8 час.
ИК
Иосиф Калинин
Вот именно, более широкое...  Именно поэтому, например, Расула Гамзатова не называют российским поэтом. Его называют дагестанским поэтом. Так почему же русских писателей должны называть российскими? Потому что на Ашота Гургеновича слово &quot;русский&quot; действует, как красное на быка?
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4 час.

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