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Фернандо Алонсо рассказал, сколько лет планирует выступать в Формуле 1

Фернандо Алонсо рассказал, сколько лет планирует выступать в Формуле 1

Фернандо Алонсо рассказал, сколько лет планирует выступать в Формуле 1Alpine RacingДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо рассказал, сколько лет планирует провести в Формуле 1 и чем займётся после завершения карьеры в Больших Призах.

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