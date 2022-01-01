Фернандо Алонсо рассказал, сколько лет планирует выступать в Формуле 1

Фернандо Алонсо рассказал, сколько лет планирует выступать в Формуле 1Alpine RacingДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо рассказал, сколько лет планирует провести в Формуле 1 и чем займётся после завершения карьеры в Больших Призах.