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В Израиле муж и жена погибли, защищая своих десятимесячных близнецов от боевиков

В Израиле муж и жена погибли, защищая своих десятимесячных близнецов от боевиков

В Израиле муж и жена погибли, защищая своих маленьких детей от напавших боевиков палестинского движения ХАМАС.

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Комментарии
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Traveller
&quot;офицеры&quot;, говорите? &quot;Хранили оружие дома&quot;? А кибуц часом не на исторической земле Палестины находится? И что там делали эти вооружённые &quot;офицеры&quot;?
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17 час.
ВА
Владимир Акулов
Причин войны не поймешь , если будешь слышать пропаганду только одной воюющей стороны... Израиль считает эти земли своими , потому что это *их земля обетованая *... И они там жили еще 3 тыс лет тому назад...О чем написано в Библии... Здесь столкнулись 2 исторические *правды *... И каждая из воюющих сторон считает , что имеет права на эту территорию... В таких неразрешимых ситуациях , когда не действуют логические доводы , приводятся аргументы *из другой системы логических координат *... То есть проблема разрешается войной и кровью... Пока там сильнее Израиль , поддержанный сша... Победят мусульмане - победит их правда.
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3 час.

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