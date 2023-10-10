В Израиле муж и жена погибли, защищая своих десятимесячных близнецов от боевиков

ВА

Владимир Акулов

Причин войны не поймешь , если будешь слышать пропаганду только одной воюющей стороны... Израиль считает эти земли своими , потому что это *их земля обетованая *... И они там жили еще 3 тыс лет тому назад...О чем написано в Библии... Здесь столкнулись 2 исторические *правды *... И каждая из воюющих сторон считает , что имеет права на эту территорию... В таких неразрешимых ситуациях , когда не действуют логические доводы , приводятся аргументы *из другой системы логических координат *... То есть проблема разрешается войной и кровью... Пока там сильнее Израиль , поддержанный сша... Победят мусульмане - победит их правда.