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Крушение самолёта AZAL. Хамство Алиева даром не прошло? Даже Собчак задаёт неудобные вопросы

Крушение самолёта AZAL. Хамство Алиева даром не прошло? Даже Собчак задаёт неудобные вопросы

Обсуждение происшествия с крушением самолёта AZAL не утихает. В то время как Алиев продолжает хамить и самостоятельно, и через, так сказать посредников, бездоказательно обвиняя Россию в авиакатастрофе, многие ожидали хоть какого-то прояснения от Казахстана – глава спецкомиссии по расследованию происшествия обещал предоставить предварительные данные, которыми порой в агрессивной форме апеллирует Ильхам Алиев, но которые и в глаза никто не видел.

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