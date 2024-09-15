Эмитент USDC Circle объявляет о переезде штаб-квартиры в Нью-Йорк перед IPO

Крупнейший эмитент стейблкоинов переносит свою штаб-квартиру в Нью-Йорк. Токен USDC, играет важную роль в мосте между традиционными фиатными валютами и криптовалютами, способствуя массовому внедрению криптовалют.
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