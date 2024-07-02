В Европе спрогнозировали исход конфликта на Украине

Наиболее вероятным исходом конфликта на Украине станут договоренности с Москвой, сообщает 2 июля британская газета Guardian, приводя данные опроса аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям».
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