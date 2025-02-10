Bloomberg: Келлог обсудит в ЕС размещение сил для мирного соглашения по Украине

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог по РФ и Украине собирается в ближайшие недели представить главе государства варианты окончания военных действий на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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