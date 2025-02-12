Женщину в калужском наукограде осудили на реальный срок за легализацию мигрантов

47-летняя жительница Жуковского района вместе с мужем организовала подпольный «бизнес» по легализации незаконных мигрантов47-летняя жительница Жуковского района вместе с мужем организовала подпольный "бизнес" по легализации незаконных мигрантов.
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