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Калужские новости

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Женщину в калужском наукограде осудили на реальный срок за легализацию мигрантов

Женщину в калужском наукограде осудили на реальный срок за легализацию мигрантов

47-летняя жительница Жуковского района вместе с мужем организовала подпольный «бизнес» по легализации незаконных мигрантов47-летняя жительница Жуковского района вместе с мужем организовала подпольный "бизнес" по легализации незаконных мигрантов.

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