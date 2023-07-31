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Тони Фергюсон: «Бобби не случайно тыкнул мне в глаз. У него большая история таких приемов»

«Подготовка к этому бою была особенной. Это был один из лучших тренировочных лагерей в моей карьере. Когда бой начался, я чувствовал себя великолепно.

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