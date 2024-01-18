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В мэрии Краснодара новое назначение: молод и энергичен

В мэрии Краснодара новое назначение: молод и энергичен

Ему 40 лет, коренной краснодарец, окончил КубГУ «Бухучет и аудит». С 2005 года работает в администрации города.

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