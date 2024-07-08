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«В Днепре слишком много трупов ВСУшнкиов». Киев создал эпидемию холеры в Херсоне: русские бойцы в опасности

«В Днепре слишком много трупов ВСУшнкиов». Киев создал эпидемию холеры в Херсоне: русские бойцы в опасности

U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press Подробнее Автор: Олег КомсомольскийПравый берег Днепра в Херсонской области охватила эпидемия холеры, которая распространяется как среди гражданского населения, так и среди украинских военных.

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