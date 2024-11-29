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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок мира. Норвегия, Франция, Италия, Швеция, Германия выступят в смешанной эстафете

Кубок мира по биатлону 1-й этап  Контиолахти, Финляндия Смешанная эстафета Начало – 17:45 по московскому времени.

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