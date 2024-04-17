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Бастрыкин: «Наши парни в окопах, а мигранты открыли 2 фронт»

Бастрыкин: «Наши парни в окопах, а мигранты открыли 2 фронт»

Бастрыкин сказал правильно. Я написал не дословно, но смысл передал правильно. По моему мнению, работает только глава Следственного Комитета Бастрыкин.

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Комментарии
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Анна Зареченская
Да, Бастрыкин один борется за Россию, за русский народ с мигрантами-бандитами. Еще Хинштейн, депутат.
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15 час.

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