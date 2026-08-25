❗️В Крыму будут судить троих участников запрещенной организации «Свидетели Иеговы»* Жители села Запрудное обвиняются в организации деятельности запрещенной в России организации.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️В Крыму будут судить троих участников запрещенной организации «Свидетели Иеговы»* Жители села Запрудное обвиняются в организации деятельности запрещенной в России организации.