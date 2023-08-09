American Thinker: Войны хотели все – кроме России

ЛК

Любовь Кузьмина

Статья пустая, не о чем.Все не просто, а очень просто. По сути, амеры перехитрили руководство России.До сих пор непонятно, для чего надо было высаживать российские войска под Киев. Видимо ЦРУ перехитрило российскую разведку. Амеры воспользовались тем, что Советский Союз захватил власть в Афганистане в 1979 году, захватив штурмом дворец Амина. Тот же вариант российские спецслужбы хотели использовать и на Украине. Видимо. так называемые "пророссийские" силы в Киеве, клятвенно заверили российские спецслужбы, что стоит только высадить десант под Киев и эти "проросийские" силы поддержат армию России и выступят "единным фронтом", для свержения режима в Киеве.Скорее всего это была "приманка" разработанная ЦРУ. На самом деле, все "пророссийские" силы оказались фикцией и если эти силы ранее были, то ЦРУ зачистило их основательно. По умному поступив, надо было отрезать Украину от Черного моря высадив десант, допустим в районе Одессы и двигаться российским войскам либо в сторону Херсона или Приднестровья.