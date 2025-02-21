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salekhard.online

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С 1 февраля на Ямале начали действовать скидки на проезд для владельцев Единой карты жителя Ямала «Морошка»

С 1 февраля на Ямале начали действовать скидки на проезд для владельцев Единой карты жителя Ямала «Морошка»

Такой шаг уже привлек внимание пассажиров: около трети из них активно используют данную карту на межмуниципальных автобусных маршрутах.

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