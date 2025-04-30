Главы минздрав стран ШОС призвали укреплять сотрудничество для совместного реагирования на глобальные вызовы

Сиань, 29 апреля /Синьхуа/ -- Участники 8-го совещания министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ призвали укреплять обмены и сотрудничество в области гигиены и здравоохранения для совместного реагирования на глобальные вызовы в этой сфере.