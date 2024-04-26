На снижении прибыли в три раза «Займер» хочет выплатить всю её в виде дивидендов

Чистая прибыль микрофинансовой компании (МФК) «Займер» в первом квартале 2024 года составила 459 млн рублей, что на 72% ниже результата за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах компании.
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