24,02,25 Часов Яр - Ступочки Активные боевые действия на Артёмовском направлении. Атака ВС РФ мотострелковым подразделением в направлении позиций ВСУ около посёлка Ступочки.
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24,02,25 Часов Яр - Ступочки Активные боевые действия на Артёмовском направлении. Атака ВС РФ мотострелковым подразделением в направлении позиций ВСУ около посёлка Ступочки.
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