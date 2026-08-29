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Поварёнок с лучшими рецептами

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Куриные грудки в сметане с куркумой

Куриные грудки в сметане с куркумой

Очень сочная и нежная куриная грудка, запеченная в сметанной заливке под сыром с добавлением куркумы прекрасно подойдет как легкое блюдо на обед или ужин.

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