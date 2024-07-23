21,07,24 Горловка - Кирово Боевые действия в районе Горловки. Бронированная техника ВСУ успешно поражается FPV-дронами ВС РФ в Кирово.
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21,07,24 Горловка - Кирово Боевые действия в районе Горловки. Бронированная техника ВСУ успешно поражается FPV-дронами ВС РФ в Кирово.
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