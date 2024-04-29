У Тельцов роковое знакомство, а у Раков большие дела: гороскоп на 30 апреля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяПо мнению известного астролога Анжелы Перл, вторник, 30 апреля 2024 года, обещает быть весьма приятным для встреч и общения.
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