У Тельцов роковое знакомство, а у Раков большие дела: гороскоп на 30 апреля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяПо мнению известного астролога Анжелы Перл, вторник, 30 апреля 2024 года, обещает быть весьма приятным для встреч и общения.