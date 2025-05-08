НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

Николай Заварухин: «Не первый год держу пост, это для души. Да, в плей-офф больше должна голова у тренера думать, но это мой выбор, проверка себя. Верю в бога, хожу в церковь»

Николай Заварухин: «Не первый год держу пост, это для души. Да, в плей-офф больше должна голова у тренера думать, но это мой выбор, проверка себя. Верю в бога, хожу в церковь»

– Я слышал, что вы в прошлом плей-офф постились. Сложно было выдерживать ограничения в самое важное время сезона? – Я не первый год так делаю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх