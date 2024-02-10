Бывший главком ВСУ Залужный заявил, что не занимает сейчас никакой должности

Экс-главнокомандующий ВС киевского режима Валерий Залужный в рамках личных страниц в социальных сетях поделился сведениями о том, что всё ещё считает, что несёт ответственность за всех тех граждан, которые пополнили ряды армейских формирований.
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