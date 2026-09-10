Агент СБУ подтвердил планы устроить диверсию против посла Британии в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник охраны посольства Великобритании в Москве, собиравший для СБУ сведения о британских дипломатах и передававший их украинскому блогеру Дмитрию Карпенко (псевдоним Апостол Дмитрий), подтвердил планы Киева устроить диверсию в отношении британского посла.