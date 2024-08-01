Руководитель "Военторга" был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Генеральный директор "Военторга" был задержан в Москве по делу о мошенничестве. По версии следствия, он и его подчиненные подписали контракт на поставку средств личной гигиены Минобороны России на сумму 625 миллионов рублей, но реализовали его по экономически необоснованным ценам, нанеся ущерб ведомству и бюджету страны.