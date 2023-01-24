Uspei.com

36 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Новиков
    Каждая страна участвующая в поставках укрофашистам оружия для убийства русских людей, будет за это отвечать.“Норвегия не долж...
  • Игорь
    Крутой у зели порошок однако, вон как из всех поголовно плющит и таращит🤣Генерал армии Укр...
  • Игорь
    “Ночуем в одном с...

ВСУ перебрасывают новые резервы под Марьинку

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные перебрасывают новые резервы под населенный пункт Марьинка в Донецкой области, что замедляет взятие поселка российскими войсками.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх