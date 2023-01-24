ВСУ перебрасывают новые резервы под Марьинку

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные перебрасывают новые резервы под населенный пункт Марьинка в Донецкой области, что замедляет взятие поселка российскими войсками.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные перебрасывают новые резервы под населенный пункт Марьинка в Донецкой области, что замедляет взятие поселка российскими войсками.
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