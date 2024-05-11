Главы МИД Армении и Азербайджана договорились в Алма-Ате продолжить переговоры

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов по итогам переговоров поприветствовали прогресс по делимитации границы между странами, а также договорились продолжить контакты по открытым вопросам, сообщили 11 мая в армянском министерстве иностранных дел.