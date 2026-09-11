Путин заявил об успешном развитии торговых и политических связей РФ и ЮАР

Связи между Россией и ЮАР успешно развиваются. Об этом 11 сентября заявил президент Владимир Путин.«Продвигается политдиалог, межпарламентские связи, регулярно контактируют главы внешнеполитических ведомств.
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