Во Владивостоке презентовали самолёт, созданный с участием воронежских авиастроителей

На Восточном экономическом форуме, проходившем во Владивостоке с 1 по 4 сентября, представили новый российский пассажирский самолёт Ил-114-300.
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