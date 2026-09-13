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Газета Коммуна

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Во Владивостоке презентовали самолёт, созданный с участием воронежских авиастроителей

Во Владивостоке презентовали самолёт, созданный с участием воронежских авиастроителей

На Восточном экономическом форуме, проходившем во Владивостоке с 1 по 4 сентября, представили новый российский пассажирский самолёт Ил-114-300.

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