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Эксперт предположил, что космонавтам Кикиной и Федяеву не дадут "Героев России"

Эксперт предположил, что космонавтам Кикиной и Федяеву не дадут "Героев России"

РИА Новости/Максим Блинов Российским космонавтам Анне Кикиной и Андрею Федяеву, в октябре 2022 года отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX, могут не присвоить звания Героя России.

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