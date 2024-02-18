Эксперт предположил, что космонавтам Кикиной и Федяеву не дадут "Героев России"

РИА Новости/Максим Блинов Российским космонавтам Анне Кикиной и Андрею Федяеву, в октябре 2022 года отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX, могут не присвоить звания Героя России.
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