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Аргументы и Факты

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На Таймыре из-за разлива дизтоплива в Хатангский залив ввели режим ЧС

На Таймыре из-за разлива дизтоплива в Хатангский залив ввели режим ЧС

В Таймырском Долгано-Ненецком округе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за разлива дизельного топлива в Хатангский залив.

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