Раскрыты планы производства КАМАЗа до 2030 года

Согласно принятой Стратегии-2030, приоритетными направлениями развития для КАМАЗа станут: создание современного производства грузовиков тиражом до 80 тысяч в год и достижение высокого качества и потребительских свойств, говорится в официальном сообщении компании.
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