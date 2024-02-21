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Раскрыты планы производства КАМАЗа до 2030 года

Раскрыты планы производства КАМАЗа до 2030 года

Согласно принятой Стратегии-2030, приоритетными направлениями развития для КАМАЗа станут: создание современного производства грузовиков тиражом до 80 тысяч в год и достижение высокого качества и потребительских свойств, говорится в официальном сообщении компании.

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