Дуров заявил, что глава разведки Франции просил его блокировать румынских консерваторов в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что директор Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер обратился к нему с просьбой блокировать "консервативные голоса" перед выборами в Румынии.
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