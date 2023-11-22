Криптобиржа Bittrex Global объявила о полном закрытии с 4 декабря

Криптобиржа Bittrex Global объявила о полном прекращении деятельности с 4 декабря. «Компания Bittrex Global приняла решение о прекращении своей деятельности», — говорится в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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