Михаил Кержаков рассказал об эмоциях от совместных матчей с братом

Впервые они сыграли вместе в 2016 году Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился воспоминаниями о совместных играх со своим братом, бывшим нападающим сине-бело-голубых Александром Кержаковым в составе петербургского клуба.
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