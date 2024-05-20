Михаил Кержаков рассказал об эмоциях от совместных матчей с братом

Впервые они сыграли вместе в 2016 году Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился воспоминаниями о совместных играх со своим братом, бывшим нападающим сине-бело-голубых Александром Кержаковым в составе петербургского клуба.