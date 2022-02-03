В Красноярске вновь "заминировали" ряд школ

В Красноярске "телефонные террористы" сообщили о минировании ряда школ. В издании "Запад 24" сообщили о том, что в родительских чатах появляется информация о том, чтобы дети не шли на занятия, поскольку поступают сообщения о якобы заложенных бомбах.