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В Красноярске вновь "заминировали" ряд школ

В Красноярске "телефонные террористы" сообщили о минировании ряда школ. В издании "Запад 24" сообщили о том, что в родительских чатах появляется информация о том, чтобы дети не шли на занятия, поскольку поступают сообщения о якобы заложенных бомбах.

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